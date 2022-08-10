طرابلس| اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA تعقد اجتماعها

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- عقدت اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الدكتور كمال السيوي.

وعكفت اللجنة على مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات والتعرف على حالتين مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي ( DNA ) ليصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى ( 154 ) حالة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم إحالة تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام.(وال)

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