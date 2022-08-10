اليعقوبي: شكشك يستخدم ملفات ديوان المحاسبة لذبح الخارجين عن رضا الدبيبة

اتهمت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك باستخدام ملفات الديوان لاستخدامه ضد خصومه من الذين لم يحصلوا على رضا حكومة الوحدة الوطنية، معللة ذلك بأنه يحاول “كسب شعبوية الإعلان وتسويق المادة إعلامياً حتى يظهر للشعب بأنه حامي الحمى”.

وقالت “اليعقوبي”، في تغريدة لها عبر تويتر، “أحد أهم الأسباب في تأخر تقرير ديوان المحاسبة هو تسييس السيد خالد شكشك للتقرير وتهيئة الوقت المناسب ليحصد به مكاسب سياسية له لذبح خصومه من الخارجين من طريق السكة أو الإطاحة بهم وكسب شعبوية الإعلان وتسويق المادة إعلامياً حتى يظهر للشعب بأنه حامي الحمى “.

وأضافت “لا زلنا في انتظار الكارثة”، متابعة “هناك أسباب وراء إما تعطيل أو حجب تقرير ديوان المحاسبة الذي سيكون الأسوأ لما في طياته من كوارث والذي سيكون الفيصل والدليل والبرهان على الفساد المهول والتجاوزات القانونية والمالية التي وضعوا لها عنوان (خلوا الراجل يخدم) في انتظار إصدار الكارثة “التقرير”.