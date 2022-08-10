عبد الجليل: أولويتنا لمعالجة قطاع الصحة تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية

اعتبر وزير الصحة في الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، أن تشخيص لمشكلة الصحة التي تعاني منها الدولة الليبية هو سوء إدارة وفساد مالي، مؤكدا أن سيتخذ إجراءات واضحة حول الموضوع.

وقال عبدالجليل، في تصريحات صحفية، أن أولويته لمعالجة قطاع الصحة هو تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية وسنقوم بتفعيل دور الصيدلية المركزية بحيث تكون هي الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن إدخال الدواء من خلالها.

وأضاف وزير الصحة “سنقنن مسألة العلاج بالخارج ببرنامج يصبح داخل ليبيا بالتعاون مع مستشفيات كبرى وأطباء اختصاصيين”.