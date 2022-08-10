«داخلية الدبيبة» تبحث التعاون مع شركة أوروبية لتطوير أدائها الأمني

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمود سعيد، اجتماعا مع جيف هوبرت رئيس شركة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات الشريك المُنفذ للإتحاد الأوروبي، وهمام نوري نائب مدير فرع الشركة، وجلال غيث بصفته مستشار الأمن الوطني في ليبيا .

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح الله، ومدير معهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مقدم ربيع مروان.

وتناول الاجتماع مُناقشة سبل تعزيز التعاون الفني بين وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وشركة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية لأعضاء الشرطة التابعين للإدارة العامة للدعم المركزي بهدف تطوير أدائهم في مجال العمل الأمني .

كما تم التطرق أثناء الاجتماع لآليات تفعيل البوابات الإلكترونية وتجهيزها بالمعدات الفنية اللازمة التي يمكن خلالها تأدية المهام والواجبات على أكمل وجه .