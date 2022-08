ليبيا – قال الأخصائي الاجتماعي الليبي عطية ماجد، إن ليبيا بعد عام 2011 أصبحت تربة خصبة لزرع بذرة الانتحار في رأس المواطنين ممن يرون أن مستقبلهم على المحك.

ماجد وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قارن أحوال اليوم بما كانت عليه قبل 2011، مشيرًا إلى أن الشاب كان حينها يُعين فور تخرجه، وتعطيه حوافز لإكمال تعليمه في الخارج، وتيسر له الأموال لشراء الأراضي وبناء المنازل للزواج.

وأضاف: “غير أنه بعد 2011، اختفت أوجه الدعم وزادت البطالة بشكل مرعب وأصبح مستقبل الشباب مظلمًا”.

ووفق الأخصائي الاجتماعي، فإن القطاع الوحيد الذي يستقبل الشباب الآن، ويواظب على دفع الرواتب هو القطاع العسكري أو الميليشياوي؛ نظرًا لكون السلطة العليا في البلاد الآن بيد الميليشيات.

وراسمًا صورة لهذا الحال، تابع ماجد حديثه: “فلك أن تتخيل شابًّا جامعيًّا حاصلًا على درجة علمية كبيرة، وعند تخرجه لا يجد جهة توظفه سوى الميليشيات المتنازعة، وفي نفس الوقت يكون خلال عمله معرضًا للقتل. هذا يدفع الشباب للانتحار أو الهجرة ولو بطرق غير شرعية”.

The post أخصائي اجتماعي: ليبيا بعد عام 2011 أصبحت تربة خصبة لزرع بذرة الانتحار في رأس المواطنين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية