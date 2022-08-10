رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء لجلسة رسمية الإثنين القادم

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس، لجلسة رسمية، الإثنين القادم الموافق 15 أغسطس.

جاء ذلك في دعوة رسمية نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.