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رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء لجلسة رسمية الإثنين القادم

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس، لجلسة رسمية، الإثنين القادم الموافق 15 أغسطس.

جاء ذلك في دعوة رسمية نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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قناة ليبيا الحدث

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