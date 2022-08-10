اللافي: يجب تذليل الصعاب أمام عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، عقيد دكتور حاتم الكاديكي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا “جون نيكولا”، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن نيكولا أشاد باهتمام المجلس الرئاسي بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره أحد دعائم مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وقدم رئيس بعثة اللجنة الدولية، إحاطة للنائب حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لا سيما ملف المحتجزين، والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب، وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة، مثمناً دور اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، في حلحلة ملف المفقودين والمحتجزين.

من جهته، أشاد النائب بالمجلس الرئاسي، بالجهود التي يبذلها رئيس اللجنة الدائمة، في ملف المفقودين والمحتجزين، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخصوص، لتذليل الصعاب التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية، واستمرار دعم المجلس الرئاسي لعملها الإنساني.