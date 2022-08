محلل اقتصادي: يجب على الحكومة توفير مخزون من القمح يكفي البلاد لـ 6 أشهر

ليبيا – وصف المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي قرار حكومة تصريف الأعمال بشراء الدقيق من المطاحن المحلية ومن ثمه بيعه للمخابز بـ “العشوائي”.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: “إن الحكومة تشتري دقيقًا من شركات المطاحن المحلية لمحاربة مضاربات السوق، لكن اختصاصها مراقبة الأسعار وضبطها وإحالة المخالفين على الجهات المختصة”.

وأوضح أن الحكومة مطلوب منها توفير مخزون قمح طري يكفي البلاد 6 أشهر في أقل تقدير، وإعادة الدعم، ولو جزئيًا، إلى الطحين.

