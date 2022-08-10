شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا في مصراتة وحفتر من طبرق.. والدبيبة تحت الضغط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على ثلاثة مشاهد حدثت أمس الثلاثاء، فبعد أن شاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، استعراضًا عسكريًا لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، بثَّت الحكومة المكلفة من مجلس النواب خطابًا لرئيسها فتحي باشاغا، حمّل فيه الدبيبة مسؤولية العنف القادم، وذلك بعد استعراض عسكري لقوات تابعة له في مدينة مصراتة، بينما كان المشير خليفة حفتر يخطب من طبرق قبلها بيوم عن المسارات السياسية والعسكرية.

وفي كلمة ألقاها، خلال احتفالية الذكرى 82 لتأسيس الجيش، خاطب الدبيبة الجيش بقوله: «نحن على ثقة بأنكم لن تتسببوا في حروب جديدة تدمر البلد»، متابعا: «أدعو لمن يلوح بالحرب مخالفًا واجباته العسكرية أن يتعلم من تجارب الماضي».

– الدبيبة في ذكرى تأسيس الجيش: أدعو من يلوح بالحرب أن يتعلم من تجارب الماضي

– باشاغا: «أحمِّل رئيس الحكومة منتهية الولاية مسؤولية كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة»

– حفتر: الشعب لن يسمح لعبدة الكراسي أن يسلبوه إرادته

بعدها نشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب كلمة مسجلة لرئيسها فتحي باشاغا، شن خلالها هجوما شديدا على الدبيبة، محملا إياه «المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية».

أما يوم الإثنين، تحدث القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في كلمة بمدينة طبرق، بحضور مشايخ وأعيان وأهالي وشباب المدينة، قائلا إن الشعب الليبي «لن يسمح لعبدة الكراسي» بسلبه إرادته، قائلًا إن الشعب كلما «استبشر بالخير» تفاجأ بانغلاق الأفق السياسي، وأشار إلى أن الوصول لحل بين الأطراف المتصارعة المتصدرة للمشهد حاليًا «أصبح دربًا من الخيال».

وأجرى البرنامج نقاشات موسعة عن تداعيات هذه المواقف والمستجدات على الساحة مع أستاذي العلوم السياسية الفيتوري صالح ووسام الكبير، والناشط السياسي جمال الفلاح.

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