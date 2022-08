ليبيا – اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الثلاثاء بمكتبه مع سالم مسعود قنان وعائشة المهدي شلابي عُضوي مجلس النواب.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف لمتابعة إجراءات تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط وبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق العام حتى نهاية شهر يوليو 2022.

