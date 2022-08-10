وزير الدفاع في الحكومة الليبية ينعى زعيم قبيلة المغاربة 

بنغازي 11 أغسطس 2022 (وال)- نعى وزير الدفاع في الحكومة الليبية الدكتور أحميد حومة ببالغ الأسى وعميق الحزن المغفور له بإذن الله تعالى زعيم قبيلة المغاربة الشيخ صالح – باشا – الأطيوش الذي توفاه الأجل المحتوم مساء الأربعاء إثر وعكة صحية لم تمهله طويلا. وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، لافتا إلى أن […]

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