شاهد في «هذا المساء»: باشاغا يلوح بقوته في وجه الدبيبة وحفتر يصفي ممتلكاته في فيرجينيا

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على المشهد السياسي المعقد في ليبيا، على وقع التصاريح الصادرة عن مختلف الأطراف خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الأجواء إلى التوتر والترقب الحذر.

وأشار البرنامج إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الدبيبة «المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية»، كما وجه رسالة إلى مدينة مصراتة.

– الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق في أقرب وقت

– حفتر: الشعب لن يسمح لعبدة الكراسي أن يسلبوه إرادته

– «ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

وعرّج البرنامج على المعلومات التي أوردها تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، بأن عائلة المشير خليفة حفتر قامت بتصفية محفظتها من العقارات الأميركية، وذلك مع تصاعد «مشاكل قانونية باتت إزاءها ممتلكات عائلة الجنرال موضع تركيز بعد أن حكم قاضٍ أميركي بأنه مسؤول عن جرائم حرب».

إلى أين تيجه المشهد؟ سؤال طرحه البرنامج على كل من: المحللين السياسيين إسلام الحاجي وفوزي الجداد والخبير العسكري عادل عبدالكافي.

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