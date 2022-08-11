السفير التركي: افتتاح القنصلية في بنغازي مرهون بالظروف المواتية

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قال، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، إن عودة القنصلية التركية العامة بنغازي، مرهون بحال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

وأضاف يلماز، أن هناك فرصًا مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كافة المجالات، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية.

وقال، في تصريحات، إن الجهود التركية مستمرة لتحسين العلاقات مع ليبيا في جميع الجوانب.

وتابع: “رغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت. لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات”.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطور في العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وليبيا.

وتطرق يلماز إلى التجارة بين الجانبين، مبينا أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليارات دولار.