حكومة الدبيبة: صرفنا 15 مليار دينار من المخصصات الاستثنائية لمؤسسة النفط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع 14 مليارًا 894 مليونا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية وفق مقطع مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن إنتاج النفط تجاوز المليون و200 ألف برميل يوميا.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ووزراء المالية، والنفط والغاز، والتخطيط المُكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، وذلك لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.