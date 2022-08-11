التومي يبحث مع عمداء 16 بلدية تفعيل قرارت نقل الاختصاصات المحلية للبلديات

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بدر الدين التومي، مساء الأربعاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن نقل الإختصاصات المحلية، وإيجاد حلول للعراقيل التي منعت البلديات من نجاحها في تمكين اختصاصاتها.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بفيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل المالية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير المحلات، والباب الثاني من ميزانية البلديات، كما تم مناقشة تخصيص عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة 2 مليار و 500 مليون لتنمية المشروعات، إلى جانب العديد من الموضوعات والإشكاليات ذات العلاقة.

وأكد المجتمعون أهمية وضرورة الدور التنموي للبلديات الذي يمكنها من أداء دورها في خدمة مجتمعاتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن ، وكذلك العمل المستمر لإنجاح مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات كل من (طبرق- الأبيار – بئر الأشهب – امساعد – وردامة – شحات – جردس العبيد- ساحل الجبل – مرادة- عمر المختار – المرج- سوسة- القيقب – توكرة- الوفاق – الأبرق-مدور الزيتون).