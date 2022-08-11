القنصل والملحق العسكري الإيطاليان يشهدان تدريبا عسكريا في “معيتيقة”

قالت رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن “رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، شارك أمس الأربعاء في التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية”.

وأضاف البيان الذي نشرته رئاسة أركان الحكومة المؤقتة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن التمرين حضره رئيس أركان القوات الجوية، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة العمليات، وعدد من الضباط وضباط القوات الخاصة، وكذلك القنصل الإيطالي في ليبيا، ونائب الملحق العسكري للدفاع الإيطالي، وقائد بعثة الدعم والمساعدة الثنائية في ليبيا.

وتابع البيان: “ألقى رئيس الأركان العامة كلمة أشاد فيها بدور القوات الخاصة، والجهود التي يبذلونها من أجل رفع قدراتهم القتالية، ومن ثم أعطى الإذن لبدء العرض الذي نفذته القوات الخاصة (الصاعقة)، والقوات الجوية تحت إشراف اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة للتدريبات، حيث كانت الفرضية لتنفيذ مهمة الإبرار لمنطقة العمليات، بعد تأمين الطائرة أثناء الهبوط والإقلاع، والتحرك إلى الهدف، وتنفيذ عملية الاقتحام لمبنى، وإنقاذ رهينة والقبض على أحد الإرهابيين، وتقديم الإسعافات الأولى الميدانية لجريح أحد عناصر القوة المنفذة للمهمة، وإخلائه من منطقة العمليات، والرجوع إلى مقر الوحدة، وفي الختام تم تكريم المتدربين واعطائهم الشهادات”.