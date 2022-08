السفير التركي: قنصليتنا في بنغازي ستستأنف عملها مع تحسن الأوضاع

ليبيا – أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي، ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة “الأناضول” التركية على هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح يلماز أن هناك فرصًا مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كافة المجالات، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية.

وتابع قائلًا: “تتواصل جهودنا لتحسين علاقاتنا مع ليبيا في جميع الجوانب،ورغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت، لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات”.

ولفت إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا.

وشدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع آب الجاري، ولقائه نظيره التركي مصطفى شنطوب، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار يلماز إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني البلدين، مبينًا أنه يتم التخطيط حاليًا لتنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة النائب أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي.

وأضاف أنه التقى عقيلة صالح في كانون الثاني الماضي، وبحث معه سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في الجزء الشرقي لليبيا.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطور في العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وليبيا.

وتطرق يلماز إلى التجارة بين الجانبين، مبينًا أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليارات دولار.

السفير التركي ختم: “تُعرف الشركات التركية في ليبيا بأنها شركات موثوقة. ونحن بدورنا نواصل تشجيع هذه الشركات على القدوم والعمل هناك”.

