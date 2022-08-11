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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 11 اغسطس 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 11 اغسطس 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة على أغلب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-63)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ, مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:57)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28)>

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