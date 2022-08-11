الارصاد: توقعات بإرتفاع درجات الحرارة بدايةً من الاحد القادم بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 30 – 35 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 41) )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع طفيف بدايةً من يوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

والله اعلــــــــم.