صالح رجب: السيناريو التونسي قد يتكرر في ليبيا بالانتفاض ضد الإخوان

أكد وزير الداخلية في النظام السابق، اللواء صالح رجب، أن ليبيا على موعد مع حرب أخرى وصدام بين الشعب وفرق الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن السيناريو التونسي يمكن أن يتكرر في ليبيا بانتفاض الشارع على جماعة الإخوان التي تسيطر على مفاصل الدولة.

وقال رجب، في تصريحات صحفية: “العديد من الدول تسعى للسيطرة على مقدرات ليبيا، واحتلال مدنها وتقسيمها، واستمرار الأزمة مرهون بأطماع هذه الدول، واختيار مبعوث أممي جديد لليبيا بدلا من ضابطة الاستخبارات الأمريكية ويليامز، لن يقود إلا لنفس النتائج السابقة، وإطالة أمد الأزمة”.

وأضاف “من الصعب تسمية شخصية محايد، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وبعض الدول الطامعة في ثروات ليبيا وموقعها الجغرافي المتميز، وخامات ليبيا من يورانيوم وذهب ونفط وغاز وحديد وشاطئ بطول 2000 كيلو متر على البحر المتوسط، محل أطماع ونزاع”.

وتابع “بريطانيا وفرنسا وواشنطن يكرسون للانقسام واحتلال بعض الأجزاء من ليبيا، إضافة لبعض الدول التي تستهدف الغاز والنفط الليبي، فالأزمة الليبية مرهونة باقتسام الكعكة، بصرف النظر عن سيل الدماء وتخييم البؤس والفقر والأمراض والتنازع والقتل والمال الفاسد، وتسمية المبعوث الجديد إلى ليبيا، لن تحل الأزمة، خاصة أنه عادة ما يتلقى الأوامر من الغرب بزعامة واشنطن”.