الحويج يتابع الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية

التقى وزير الاقتصاد محمد الحويج بحضور، وكيل الوزارة لشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات وسُبل معالجتها.

ووجه الحويج، المراقبات على ضرورة تعزيز دور حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وحصر الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات مشدداً على متابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم السوق المحلي لضمان انسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات كذلك وضع آلية لحصر المشروعات منتاهية الصغر بهدف تنظيمها.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة تتابع مع شركة البريقة لتسويق النفط إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب.