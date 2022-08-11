السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.84 دينار من 4.87 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار من 5.88 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.99 دينار مقابل 4.97 دينار أمس.

تراجع الريال السعودي

وثبت سعرا الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب، وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.29 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما خسر سعر اليوان الصيني قرشًا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار.