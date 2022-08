قدارة: تخصيص ما يقارب 374 مليون دينار لشراء الدقيق من المطاحن المحلية

ليبيا – قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال مصطفى قدارة إن الحكومة تتدخل للسيطرة على ارتفاع أسعار الخبز في الآونة الأخيرة عبر تخصيص مبالغ مالية لتحريك معروض السلعة في الأسواق.

قدارة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أوضح أن الحكومة خصصت 373.9 مليون دينار (76.6 مليون دولار) لشراء الدقيق من المطاحن المحلية، ومن ثمه بيعه للمخابز، وذلك من أجل تحريك جانب العرض.

وعمّا إذا سيكون الدقيق مدعومًا للمخابز، قال قدارة: إن وزارة الاقتصاد تدرس مجموعة من الخيارات بشأن السعر المناسب للرغيف، مضيفاً أن الكمية تكفي حاجة المخابز شهرين.

قدارة أشار إلى أن الوزارة تدرس عروض شركات المطاحن المحلية بشأن توفير كميات الدقيق منها للمخابز مباشرة من دون وسطاء، للمحافظة على استقرار السعر وجودة المنتج.

