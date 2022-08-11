امغيب: يكفي الأطيوش وقوفه في صف الوطن عندما تخاذل الكثيرون

قدم سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، واجب العزاء في وفاة الشيخ صالح الأطيوش.

وقال «امغيب» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أقدم “التعازي الحارة لكل الشرفاء في ربوع الوطن ولقبيلة المغاربة عامة وبيت الأطيوش خاصة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صالح الأطيوش”.

وختم موضحًا؛ “يكفيه أنه وقف في صف الوطن عندما تخلى وتخاذل الكثيرون”.

وكان عميد قبيلة «المغاربة» الباشا صالح سالم الأطيوش، قد توفي في مدينة أجدابيا، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ولعب الأطيوش ذو الشخصية الاجتماعية خلال مسيرته أدوارًا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا. وعرف بمساندته القوية للجيش ووقوفه ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي.

واستُهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي شرق البلاد في أغسطس 2017، نقل على أثرها لتلقي العلاج في الخارج.

وقالت مصادر مقربة من عائلة عميد قبيلة «المغاربة» الشيخ صالح الأطيوش حينها إن الحادث الذي وقع يوم 4 أغسطس 2017 أسفر عن إصابته ونجليه ونجل شقيقه بجروح.