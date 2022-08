سميو: طعوم الأطفال تأخرت بسبب إجراءات المركزي البيروقراطية مايهدد بعودة الأمراض والأوبئة

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن إدارة التطعيمات ما زالت تنتظر وصول طلبية طعوم الأطفال لهذا العام.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أرجع أسباب تأخر وصول طلبية طعوم الأطفال إلى الإجراءات البيروقراطية التي توقفت عند مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يهدد بعودة بعض الأمراض والأوبئة.

