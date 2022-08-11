مكافحة الإرهاب والتدريب على طاولة المحادثات بين الحداد ووفد «الدفاع» البريطانية

التقى رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، وفدًا من وزارة الدفاع البريطانية، الذي يزور طرابلس للتباحث في عدة ملفات، على رأسها «مكافحة الإرهاب» وملف التدريب.

وضم الوفد رئيس السياسات الأمنية في الوزارة لشؤون أميركا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط، كما حضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، والملحق العسكري، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

بحث مكافحة الإرهاب وتدريب القوات البحرية الليبية

ورحب الحداد بالحضور، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا، في حين أكد أعضاء الوفد جدية بريطانيا في العمل مع الجيش الليبي، وأنها تريد لعب دور في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كما أشار الوفد إلى سعيه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتقديم الخبرات البريطانية في تدريب القوات البحرية الليبية، وكذلك في مجال الطب العسكري.