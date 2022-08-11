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الحداد يلتقي وفدا من وزارة الدفاع البريطانية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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التقى، رئيس الأركان العامة بطرابلس، الفريق محمد الحداد، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، يمثله رئيس السياسات الأمنية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأواسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية.

وحضر اللقاء، سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال، والملحق العسكري لوزارة الدفاع البريطانية لدى ليبيا.

وقالت رئاسة الأركان، إن الوفد أكد على العمل الجاد على دعم الجيش الليبي، وبأن يكون للمملكة المتحدة دور في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضافت، أن الوفد بحث سبل التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا في مكافحة الإرهاب، وتقديم خبرتهم التدريبية للقوات البحرية، وكذلك في مجال الطب العسكري.


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صحيفة العنوان الليبية

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