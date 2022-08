ليبيا – قال رئيس قسم المختبرات بمصرف الدم المركزي مصراتة عبد المنعم أميمة إن مشغلات فصل الصفائح الدموية نفدت من مخازن المصرف، ورصيد مخزون أكياس سحب الدم العادي أوشك على النفاد.

أميمة أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أنه منذ عام ونصف تم مخاطبة وزارة الصحة بالخصوص، ولكن دون جدوى.

وتابع: “ولمن يشكك في تقصيرنا، نحن نحتفظ بنسخ من مراسلاتنا بالخصوص والمشكلة ليست لدينا فقط، بل في كامل التراب الليبي، ونحن لا نتحمل المسؤولية، وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وحدهما يتحملان المسؤولية”.

ولفت إلى أنهم حصلوا على مساعدات من صندوق الزكاة وبعض الخيرين في المدينة، إلا أن ذلك غير كافٍ ولا يحل محل الدولة.

وبيّن أن العاملون بالمصرف آثروا مواصلة العمل رغم عدم وجود مخزون إحساسًا منهم بالمرضى، الذين تتهدد حياتهم لتوقف العمل بالمصرف.

وأوضح أن المرضى وذويهم متذمرون، مضيفًا: “نحن نخلي مسؤوليتنا من أي تقصير، ونتمنى أن يصل الأمر للنائب العام للتدخل؛ لأن توقف العمل لدينا يعني تسجيل حالات وفاة”.

وأكد أنهم يقدمون خدمات للمرضى في كامل ليبيا ممن يترددون على مستشفى الأورام مصراتة والمراكز الطبية الأخرى من مرضى حالات النزيف والحالات الطارئة ومرضى نقص الصفائح الدموية، إضافة الى مرضى الأورام الذين نستبشر بتسجيل حالات شفاء بينهم.

The post مصرف الدم المركزي مصراتة: مشغلات فصل الصفائح الدموية نفدت والصحة تتحمل المسؤولية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية