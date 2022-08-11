خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل قريبًا في ليبيا للخروج من المأزق المؤسسي

رأى الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي، أنه يمكن إيجاد حل قريبًا في ليبيا للخروج من المأزق المؤسسي، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة هي بناء المسار الانتخابي.

وقال روفينيتي، وفقا لما ذكره موقع «ديكود 39» الإيطالي: “أرجح أن تكون هناك بين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر أخبار مهمة في ليبيا حيث يستمر الجمود المؤسسي منذ أشهر”.

وأضاف “السيناريو الذي يجب بناؤه يتمثل في طريق ثالث وهو حكومة مصغرة يمكنها التغلب على المأزق بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة بقيادة فتحي باشاغا”.

وتابع “القاهرة وأنقرة أظهرتا رغبتهما في تهدئة العلاقات المتبادلة، فيما يعمل الملف الليبي كاختبار تشغيل أيضًا لأنه يمثل مصلحة مباشرة للبلدين، فالعمل التركي المصري قد يضفي شرعية على الحل الجديد قيد الإنشاء لأن العديد من الفاعلين الليبيين يعتبرون البلدين مرجعية”.

واستطرد “لكن يبدو أنه حتى أجزاء من العالم الغربي قادرة على المشاركة في هذا الخيار للتغلب على الجمود الذي كشف عن أسوأ جوانبه لاسيما ما حدث من اشتباكات مسلحة مؤخراً في العاصمة طرابلس”.

واستكمل “في ضوء هذه الديناميكيات يكمن الحل الثالث في حكومة مصغرة وظيفية للتغلب على الكتل التي نشأت بسبب الخطابات السياسية الداخلية”.