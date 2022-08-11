الرقابة على الأغذية: أرسلنا عينة من الدقيق إلى ألمانيا للكشف عن مادة برومات البوتاسيوم

قال رئيس لجنة الكشف عن برومات البوتاسيوم بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية علي غنية إن آخر عينة تم إرسالها للفحص عن مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق لم تظهر نتائجها حتى الآن.

وأكد غنية وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي حزب العدالة والبناء، أن العينة تم إرسالها إلى دولة ألمانيا وسيتم الإعلان عن النتائج فور ظهورها.

وأضاف غنية: هناك تواصل مع مكتب النائب العام بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي لمتابعة الجهات المختصة بشأن حظر المادة.