ليبيا الان

الرقابة على الأغذية: أرسلنا عينة من الدقيق إلى ألمانيا للكشف عن مادة برومات البوتاسيوم

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال رئيس لجنة الكشف عن برومات البوتاسيوم بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية علي غنية إن آخر عينة تم إرسالها للفحص عن مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق لم تظهر نتائجها حتى الآن.

وأكد غنية وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي حزب العدالة والبناء،  أن العينة تم إرسالها إلى دولة ألمانيا وسيتم الإعلان عن النتائج فور ظهورها.

وأضاف غنية: هناك تواصل مع مكتب النائب العام بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي لمتابعة الجهات المختصة بشأن حظر المادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك