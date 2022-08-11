الصغير: يمكن اعتبار تركيا دولة صديقة بعد زيارة عقيلة

قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير، إن جلسة البرلمان الاثنين المقبل ستخصص لمناقشة جدول المرتبات، وقانون المحافظ الاستثمارية، و ربما تتطرق الجلسة لمناقشة آخر التطورات والمستجدات بخصوص الانتخابات والتوافقات حولها.

أضاف في تصريحات صحفية أن العودة إلى طبرق جاءت بعد دعوات ومطالبات من مشايخ وأهالي المدينة بضرورة استئناف عقد الجلسات هناك، ومن حق البرلمان عقد جلساته في أي مدينة شرقا وغربا وجنوبا، و رئيس البرلمان عقيلة صالح أكد لنا أنه لم يتوافق مع المشري بخصوص مشروع حكومة ثالثة، بل أكد له أن البرلمان متمسك جدا بحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا التي منحها الثقة.

ولفت إلى أن زيارة عقيلة إلى تركيا جاءت لتأكيد أن البرلمان والحكومة الجديدة ليسوا في عداء مع دولة تركيا، وأنها دولة صديقة يمكن التعاون معها وفتح شراكات، و تركيا تملك مشروعات في الشرق والجنوب، ورئيس البرلمان أكد للمسؤولين هناك أن بإمكانهم العودة الآن واستكمال مشروعاتهم بالتواصل مع حكومة باشاغا، و فُتح نقاش حول الاتفاقية البحرية مع تركيا وأكد عقيلة أنه سيعرض الاتفاقية من جديد على البرلمان وحكومته، فإن كانت في صالح الدولة الليبية فسيعتمدها مجلس النواب ويدعمها، و تحدث عقيلة أيضا مع الجانب التركي في ملف تدريب قوات الجيش وتأهيلهم عبر دورات تدريبية.