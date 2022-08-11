مكافحة الأمراض: 146 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 33%من إجمالي 442 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثل للشفاء 75 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 102 حالة وفي سبها وزليتن ومرزق حالة واحدة لكل منهم وفي مصراته 07 حالات وفي الزاوية المركز 08 حالات والزاوية الغرب 12 حالة وفي صرمان حالتين وفي غريان 12 حالة.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.102 حالة منها الحالات النشطة: 1.281 حالة والمتعافين: 498.387 حالة والٍوفيات: 6.434 حالة.