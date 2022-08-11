الدبيبة لعمداء بلديات بالمنطقة الشرقية: اللامركزية هي الحل السليم في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن الحل السليم في ليبيا يتمثل في «تفعيل اللامركزية» وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال نقل الاختصاصات.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات المرج، شحات، مساعد، طبرق، سوسة، ساحل الجبل، الأبرق، مدور الزيتون، القيقب، الوفاق، بئر الأشهب، عمر المختار، مرادة، الأبيار، توكرة، وردامة، جردس العبيد، المليطاتية، بحضور وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، ووكيلي وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، محمد صالح الدرسي، وشؤون البلديات، مصطفى التركي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وقال وزير الحكم المحلي إن «تواجد عمداء بلديات المنطقة الشرقية هو تأكيد منهم على أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، وتعمل تحت إشرافها»، موضحًا أن الاجتماع ركز على مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه البلديات.

بدوره، أكد وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية ضرورة العمل على «تفعيل الإدارة المحلية ودعم البلديات في معالجة مشاكلها وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم اللامركزية».

لقاء سابق بين الدبيبة وعمداء بلديات بالمنطقة الشرقية

وسبق أن التقى الدبيبة في مارس الماضي عددا من عمداء بلديات في المنطقة الشرقية، الذين شاركوا في الاجتماع العادي الأول للإدارة المحلية للعام 2022، حيث أكد «ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين».

وقال بيان صادر عن الحكومة حينها، إن الاجتماع جرى تخصيصه «لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما جرى تنفيذه من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات للعام 2021، وكذلك الأجهزة التنفيذية»، إضافة إلى «مناقشة الموقف التنفيذي لنقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها».

شارك في الاجتماع عمداء بلديات: «الأبيار، والأبرق، وبئر الأشهب، ومساعد، وطبرق، ومدور الزيتون، وشحات، وإجخرة، وجالو، وتازربو، والكفرة، وزمزم، والقبة، والبيضاء، ومرسى دفنة، وساحل الجبل، والوفاق، وتوكرة، وخليج السدرة، والبردي، والمرج، ووردامة، وعمر المختار، وسوسة، ومرادة، والمليطانية».

وسبق أن أعلن عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية تأييدهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارهم «إحدى الجهات التنفيذية» التابعة لهذه الحكومة، متعهدين بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وفق بيان مصور باسم «عمداء بلديات برقة» نشره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي 17 مارس الماضي، تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، 11 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة)