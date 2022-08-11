وفد من الدفاع البريطانية لـ “الحداد”: سيكون لنا دور في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

التقى رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية فريق أول ركن “محمد الحداد”، أمس الأربعاء، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، يمثله رئيس السياسات الأمنية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية،

وشارك في الاجتماع سفيرة المملكة المتحدة “كارولين هورندال”، والملحق العسكري لوزارة الدفاع البريطانية لدى ليبيا. بحسب بيان رئاسة أركان الجيش الليبي، على فيسبوك.

ومن جانبه؛ رحّب الحداد بالضيوف، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان، أن ممثل الوفد، أكد أنهم جاءوا إلى طرابلس للعمل الجاد على دعم الجيش الليبي، وبأن يكون للمملكة المتحدة دور في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأيضاً بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتقديم خبرتهم التدريبية للقوات البحرية وكذلك في مجال الطب العسكري.