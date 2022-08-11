بعد وفاته.. السفير الأمريكي: الأطيوش ساهم في دعم السلام بليبيا

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن عميد قبيلة المغاربة صالح الأطيوش ساهم في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة له بموقع “تويتر” “شعرت بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ الباشا صالح الأطيوش وأودّ أن أقدّم التعازي الخالصة لأسرته وأحبابه. ونثني على مساهماته في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا”.

وتوفي الاربعاء الشيخ الاطيوش إثر وعكة صحية في مدينة بنغازي ويعتبر الأطيوش من أهم القيادات الاجتماعية في ليبيا، خاصة في منطقة الهلال النفطي حيث تمتد قبيلة المغاربة التي ينتمي لها الرّاحل.

وعرف الرّاحل صالح الأطيوش بأدواره الاجتماعية والسياسية الهامة خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مواجهات بين الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة في شرق البلاد.