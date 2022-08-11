المنفي يلتقي بلجنة التهدئة المكلفة من بلدية مصراتة

العنوان-طرابلس

قال المجلس الرئاسي أن رئيسه، محمد المنفي، التقى اللجنة المكلفة من المجلس البلدي مصراتة، لمناقشة العديد من القضايا الراهنة، لا سيما المتعلقة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح، والابتعاد عن الصدام المسلح.

وبحسب بيان المجلس عبر أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع في طرابلس اليوم الخميس، عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد المنفي خلال اللقاء، مضي المجلس قدمًا في العمل بشكل جاد، على رأب الصدع، وتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.