ليبيا – رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طرابلس ومصر بعد اتفاقيات مماثلة مع عواصم إقليمية أخرى.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “نحن نشجع وندعم جميع الجهود الرامية إلى تسهيل السفر الآمن وإعادة اندماج ليبيا في الاقتصاد الإقليمي”.

