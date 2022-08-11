اللواء المسماري: لا نشجع أحدًا على القتال في طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الصراع القائم الآن يؤثر بشكل سلبي على المؤسسة العسكرية وفرض الأمن والسيطرة، مشيرًا إلى أن مسألة الخدمات ليست من اختصاصات الجيش لأنه لديه اختصاص آخر.

اللواء المسماري، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “إن عام 2011 كانت مرحلة غيرت مجريات الأمور بالكامل، وسيناريو آخر وهو استهداف المؤسسة العسكرية والقوة التي لو توحدت كان بإمكانها تغيير وجه الدولة الليبية والحد من الاختراقات السياسية والصراع على السلطة وعباد الكراسي”.

ونوّه إلى أن “الشعب الليبي مطلبه الأمن والاستقرار ولا يرى جهة تستطيع أن تحقق الأمن والاستقرار إلا القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر”.

كما أضاف: “كل يوم في طرابلس اشتباكات، ونتمنى من السياسيين حل المشاكل بشكل سريع جدًا حتى نسعى لتطبيق بعض المناهج التي نفذتها الدول الأخرى في الإدماج والتسريح. الجيش دائمًا أمامه تحديات؛ لأننا يجب أن نكون جاهزين لأي طارئ ولكن دائمًا يظل التحدي الرئيس هو التمويل المادي للقوات المسلحة”.

وشدد على أن التحديات التي تواجه المجتمع الليبي والمؤسسة العسكرية هي الإرهاب والتدخل الأجنبي والمليشيات، مؤكدًا اصرارهم على إنهاء هذه التحديات.

وأكد أن الشعب الليبي يرى أن المشير خليفة حفتر يصلح لقيادة المرحلة القادمة ويطالب بذلك، مبينًا أن الانتخابات أمر صعب جدًا في ظروف الصراع على الكراسي وعباد الكراسي والسلطة.

وتابع قائلًا: “أمامنا مرحلة أصعب ولا نشجع أحدًا على القتال في طرابلس، بل عليهم أن يخرجوا ويطالبوا بانتخابات فقط وهذا حق شرعي”.