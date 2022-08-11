المنفي لـ«لجنة مصراتة»: نعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، اللجنة المكلفة من المجلس البلدي مصراتة، لمناقشة العديد من القضايا الراهنة، لاسيما المتعلقة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح، والابتعاد عن الصدام المسلح.

وعبر أعضاء اللجنة، عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، مضي المجلس قدماً في العمل بشكل جاد، على رأب الصدع، وتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.