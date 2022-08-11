أبوجناح يبحث مع الصليب الأحمر دعم مشاريع قطاع الصحة في ليبيا

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح اجتماعا مع رئيس بعثة اللجنة الدولة للصليب الأحمر في ليبيا نيكولاس مارتي والفريق الفني المصاحب له لمناقشة مهام اللجنة ونشاطات أفرعها وإمكانية دعم مشاريع القطاع الصحي في كافة أرجاء ليبيا.

وشدد أبوجناح خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الصحة اليوم الخميس على ضرورة مواصلة دعم اللجنة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في أكثر من 20 مركز في كل أنحاء البلاد ودعم مراكز السكري في مصراتة، إجدابيا، وسبها ؛بتوفير الانسولين والأدوية الضرورية بالإضافة إلى دعم العيادات الطبية المتنقلة في كل من الكفرة، درنة، وسرت.

وأكد أبوجناح أيضا على أهمية الاستمرار في العمل على دعم مشروع تطوير خدمات الطوارئ بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ في مصراتة وصبراتة إلى جانب دعم مشروع أبطال ليبيا للأطراف الصناعية بمصراتة، جنزور، وأبوسليم وغيرها من المراكز .

وفي إطار مشروع اللجنة الدولية لصحة المحتجزين، طالب أبوجناح اللجنة بمواصلة دعم المشروع، وبين أن وزارة الصحة ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات، كما أصدر تعليماته بضرورة التعاون مع اللجنة وتسهيل كافة إجراءاتها فيما يخص توفير الأدوية وبعض المستلزمات الطبية، على أن تكون وفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أبوجناح أن مهام اللجنة إنسانية فقط مشددًا على أن يكون عمل الشركاء والمنظمات الدولية وفقًا للقوانين والتشريعات الليبية والامتثال لكل توجيهات الجهات الرسمية في الدولة.

وفي ختام الإجتماع تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا للنهوض بقطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.