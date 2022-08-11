نورلاند ينعى الشيخ صالح الأطيوش

العنوان-طرابلس

نعى، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، ببالغ الأسى والحزن وفاة الباشا صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة، الذي وافته المنية الأربعاء في مدينة إجدابيا بعد صراع مع المرض.

وعبر السفير الأمريكي عن حزنه لوفاة عميد قبيلة المغاربة الباشا صالح سالم الأطيوش، مقدما تعازيه إلى أسرته وأحبائه.

وقال نورلاند في تدوينة عبر السفارة الأمريكية: “شعرت بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ الباشا صالح الأطيوش، وأودّ أن أقدّم التعازي الخالصة لأسرته وأحبابه”، وأثنى على مساهمات الراحل في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا.

ويعد الباشا صالح الأطيوش شخصية اجتماعية لعبت خلال مسيرتها أدوارًا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا. وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي. واستُهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي في أغسطس 2017، نقل على أثرها لتلقي العلاج في الخارج.