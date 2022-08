ليبيا- تساءلت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي عن أسباب حجب أو تعطيل الإفصاح عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 والمضامين الواردة في التقرير.

اليعقوبي أوضحت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذا التقرير سيكون الأسوأ، لما في طياته من كوارث، والفيصل والدليل والبرهان على الفساد المهول والتجاوزات القانونية والمالية التي وضعوا لها عنوان “خلوا الراجل يخدم” في انتظار إصدار الكارثة “التقرير”.

وتابعت اليعقوبي أن أحد وأهم أسباب تأخر التقرير هو تسييسه من قبل رئيس الديوان خالد شكشك وتهيئة الوقت المناسب ليحصد به مكاسب سياسية لذبح خصومه من الخارجين من طريق السكة أو الإطاحة بهم، وكسب شعبوية الإعلان وتسويق المادة إعلاميًا، حتى يظهر للشعب بأنه حامي الحمى وما زلنا في انتظار الكارثة.

The post اليعقوبي: شكشك لا يكشف عن تقرير ديوان المحاسبة حاليًا بهدف حصد مكاسب سياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

