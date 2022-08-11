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الساعدي: استقبال سفينة الكتب “لوجوس هوب” من علامات اقتراب الساعة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن استقبال سفينة الكتب “لوجوس هوب” من علامات اقتراب الساعة، على حد قوله.

وقال الساعدي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سفينة تدعو إلى ترك الإسلام والدخول في دين النصرانية”، بحسب وصفه.

وأضاف “من يرفض رسوها في شواطئه يوصف بأنه داعشي، ومن يستقبلها فهو المعتدل الكويس، إنها موازين آخر الزمان وعلامات اقتراب الساعة، اللهم لك الحمد على نعمة الهداية”، وفقا لحديثه.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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