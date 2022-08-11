باشاغا يمهد لدخول طرابلس… والدبيبة يلتقي عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية

في تمهيد جديد، لاحتمال دخولها إلى العاصمة الليبية طرابلس، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، أن «الظروف مهيأة لدخول المدينة»، كبديل عن حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة.

وأبلغ عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسمها، وسائل إعلام محلية، مساء أمس (الأربعاء)، أن «الظروف مهيأة بشكل كبير لدخول الحكومة للعاصمة طرابلس بشكل سلمي وممارسة أعمالها».

ولم يوضح عبد الجليل موعد هذا الدخول وكيفيته، واكتفى بتوضيح أن القرارات الصادرة بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة لن يعتد بها إلا بعد عرضها على لجنة قانونية لاتخاذ القرار باستمرارها أو إلغائها، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة.

وتزامنت هذه التصريحات مع كشف مصادر محلية عن اجتماع، عقده مساء أمس (الأربعاء) ممثلو ما يعرف باسم «القوة الوطنية المتحركة» مع تابعين للواء أسامة جويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه بسبب دعمه لباشاغا، لبحث دعم جهود التهدئة بين الطرفين، على خلفية التوتر الأمني الذي حدث بطرابلس مؤخراً.

هل يُنهي تشكيل حكومة ثالثة النزاع في ليبيا؟

وحتى الآن، فشلت كل المحاولات المتكررة لحكومة باشاغا، التي حصلت على ثقة مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، في دخول العاصمة، التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة.

في غضون ذلك، سعت حكومة الدبيبة للإيحاء باستمرار سيطرتها على البلديات في شرق البلاد، عبر اجتماع عقده الدبيبة، أمس، بالعاصمة طرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الذي اعتبر أن وجود هؤلاء هو تأكيد منهم أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتعمل تحت إشرافها.

وأكد الدبيبة، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، أن البلديات تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، باعتبارها على تواصل مباشر مع المواطن، وأن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية، لافتاً إلى أن هذا ما تعمل عليه حكومته عبر نقل الاختصاصات.

بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى اجتماعه، مساء أمس، مع ريزيدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع كل أطراف العملية السياسية من أجل التوصل لاتفاق في المسار الدستوري يمكّن من وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأشاد المنفى، وفقاً لبيان وزّعته الناطقة باسم المجلس في الاجتماع الذي بحث المستجدات السياسية في البلاد، بعمل البعثة. وأشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، خلال لقائه مع عبد الله اللافي نائب المنفى، باهتمام «الرئاسي» بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره أحد دعائم مشروع المصالحة الوطنية.

وبحث اللقاء عمل اللجنة في عدد من الملفات، من بينها ملف المحتجزين والمفقودين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، والنتائج التي حقّقتها، فيما أشاد اللافي بعمل البعثة الدولية، وشدد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق تقدم في الملفات المشتركة.

https://twitter.com/aawsat_News/status/1557459267711488001

من جهتها، دعت رئاسة مجلس النواب أعضاءه لعقد جلسة رسمية، الاثنين المقبل، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، دون توضيح جدول الأعمال المقترح، علماً بأنها أول جلسة للمجلس بعد تعرض مقره للهجوم مؤخراً ضمن احتجاجات شعبية.

وأبلغ فوزي النويري نائب رئيس المجلس وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستناقش سبل حل الانسداد السياسي وكيفية المضي قدماً في المسار الدستوري، فيما أوضح عمر تنتوش رئيس لجنة المالية أن الجلسة ستناقش قانون توحيد جدول المرتبات وكيفية التغلب على العراقيل التي تواجه قانون المحافظ الاستثمارية بالإضافة إلى الوضع السياسي في البلاد.

في شأن آخر، أعلن السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

ونقلت عنه وكالة «الأناضول» أن هناك فرصاً مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في المجالات كافة، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية، ولفت إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا.

وشدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تركيا مؤخراً، مشيراً إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليار دولار.

ونعت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» صالح لاطيوش شيخ قبيلة المغاربة أحد أبرز القيادات الاجتماعية في ليبيا، الذي توفى مساء أمس إثر وعكة صحية ألمت به في بنغازي بشرق البلاد.