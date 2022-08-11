البعثة الأممية ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية

رحب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، خلال لقائه رئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد بالخطوات الرامية لتوحيد المؤسسات العسكرية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و 19 يوليو في طرابلس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن زينينغا رحب خلال لقاء أمس الأربعاء بجهود الحداد لنزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.