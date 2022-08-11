بن قدارة يكشف عن خطة لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، استهداف رفع معدلات إنتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل يوميا، كاشفا خطة على المدى المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب بيان المؤسسة قال بن قدارة خلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط: “ستكون لدينا على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بالقدرات المتاحة الآن”.

وأكد بن قدارة أن القدرات المتاحة الآن تسمح من حيث المكامن والاحتياطي للوصول إلى هذه المعدلات، موضحا تجاوز معدلات إنتاج النفط في ليبيا مليونا و200 ألف برميل يوميا بقليل، لافتا إلى أن زيادة مستويات الإنتاج هدف مجلس إدارة المؤسسة منذ تسلُّم مهام عملها.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والرقابة الإدارية.

وهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية، حيث طالب الحضور بخطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميا، كما ناقشوا الخطوات الفعلية لتنفيذ الميزانية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج، وضرورة دعم المؤسسة، ووجود نظام الحوكمة بها.

إضافة إلى إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع تسهم في استقرار الإنتاج وزيادته، وشدد الحضور على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وباركوا الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال.