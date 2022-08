غرفة تجارة عجمان: ليبيا في مقدمة دول التصدير وإعادة التصدير البارزة من عجمان

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته مجلة “غولف بيزنس” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية تسجيل حالة نمو بالنشاط الاقتصادي بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ودول عدة.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الله المويجعي قوله: إن ليبيا تصدرت قائمة دول التصدير وإعادة التصدير البارزة من عجمان، متقدمة بذلك على السعودية التي حلت خلفها وتليها مصر.

وأضاف المويجعي: إن أكثر ما تم تصديره من منتجات المشتقات النفطية والوقود المعدني والمأكولات البحرية والأسماك والسفن والقوارب والزيوت العطرية.

ترجمة المرصد – خاص

