النائب العام يحيل «وزيرة ثقافة الدبيبة» إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس

قرر النائب النائب العام، الصديق الصور، إحالة وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي عثمان ومتهمين آخرين، إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، على خلفية فساد مالي وإداري.

وبحسب إفادة مقدمة من النائب العام بناءً على طلب مقدم من المواطن خيري مختار الراندي، بشأن الإجراءات ونتائج التحقيق المتخذة في بلاغه المقدم للنائب العام، ضد مبروكة توغي عثمان أوكر وزيرة الثقافة، فإن النائب العام قرر إحالة جميع المتهمين في القضية رقم 322 / 2022 باب غشير، إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية تمهيدا لعرضهم على المحكمة، وفي مقدمتهم وزيرة الثقافة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها باشرت التحقيق في البلاغ المشار إليه وانتهت بإحالة المتهمين فيها إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.