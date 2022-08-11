سفير هولندا يدعو إلى تضافر الجهود لتجاوز الأزمة السياسية في ليبيا

دعا السفير الهولندي لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ“ خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تضافر جميع الجهود، من أجل تجاوز ليبيا للأزمة السياسية التي تمر بها.

وأعرب سفير هولندا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس عن دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، مشيداً بجهود المجلس، في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، للحفاظ على الاستقرار والأمن في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشاد المنفي اليوم الخميس بمواقف هولندا من ليبيا خلال السنوات الماضية، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت ولا زالت تساهم بها بلاده للوصول إلى تسوية تؤدي إلى استقرار ليبيا، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بين ليبيا وهولندا.