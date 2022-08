البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والازدهار

ليبيا – صادف أمس الأربعاء الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسببًا بمقتل ثلاثة من موظفينا وإصابة اثنين آخرين.

القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا قال: “قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع، كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة”.

وأضاف زينينغا: “تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار”.

